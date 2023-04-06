Лучшие моменты третьего матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Пари НН»
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5 апреля на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся третий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Пари НИжним Новгородом». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:81. Таким образом, краснодарский клуб вслед за ЦСКА стал полуфиналистом турнира.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 26 очков. 23 очка на счету Криса Хортона.
В составе «Пари Нижний Новгород» 23 очка на счету Максима Салаша. 18 очков набрал Александр Чадов.
В первой игре серии победа осталась за краснодарцами (93:81). Во втором матче железнодорожники оказались сильнее со счётом 77:72.
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