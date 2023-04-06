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«Бостон» забронировал второе место на Востоке, благодаря победе в матче с «Торонто»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:93.

Замечательную игру со скамейки провёл разыгрывающий Малкольм Брогдон. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков, пять подборов и три результативные передачи. Дабл-даблом отметился форвард Джейлен Браун: 25 очков и 11 подборов.

В составе гостей отличную игру показал камерунский центровой Паскаль Сиакам. На его счету дабл-дабл: 28 очков и 11 подборов.

Благодаря этой победе «Селтикс» точно будут вторыми в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. «Бостон» сыграет с победителем плей-ин игры между седьмым и восьмым местом в конференции.