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«Бостон» забронировал второе место на Востоке, благодаря победе в матче с «Торонто»

«Бостон» забронировал второе место на Востоке, благодаря победе в матче с «Торонто»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:93.

Замечательную игру со скамейки провёл разыгрывающий Малкольм Брогдон. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков, пять подборов и три результативные передачи. Дабл-даблом отметился форвард Джейлен Браун: 25 очков и 11 подборов.

В составе гостей отличную игру показал камерунский центровой Паскаль Сиакам. На его счету дабл-дабл: 28 очков и 11 подборов.

Благодаря этой победе «Селтикс» точно будут вторыми в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. «Бостон» сыграет с победителем плей-ин игры между седьмым и восьмым местом в конференции.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Брогдон - 29, Браун - 25, Уайт - 17, Мускала - 12, Уильямс - 7, Хозер - 3, Гриффин - 2, Уильямс - 2, Галлинари, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Притчард, Смарт, Тейтум, Хорфорд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 28, Барнс - 18, Ачиува - 16, Ануноби - 12, Пёлтль - 10, Ванвлит - 7, Буше - 2, Бартон, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Трент-мл., Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
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