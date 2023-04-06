«Бостон» забронировал второе место на Востоке, благодаря победе в матче с «Торонто»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:93.
Замечательную игру со скамейки провёл разыгрывающий Малкольм Брогдон. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков, пять подборов и три результативные передачи. Дабл-даблом отметился форвард Джейлен Браун: 25 очков и 11 подборов.
В составе гостей отличную игру показал камерунский центровой Паскаль Сиакам. На его счету дабл-дабл: 28 очков и 11 подборов.
Благодаря этой победе «Селтикс» точно будут вторыми в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. «Бостон» сыграет с победителем плей-ин игры между седьмым и восьмым местом в конференции.
- 6 апреля 2023
-
05:56
-
05:50
-
05:35
-
05:20
-
04:56
-
04:14
-
04:05
-
01:29
-
01:26
-
01:23
-
00:41
- 5 апреля 2023
-
23:44
-
22:54
-
22:43
-
22:16
-
21:59
-
21:40
-
21:04
-
20:57
-
19:59
-
19:42
-
19:20
-
18:34
-
18:05
-
18:00
-
16:19
-
15:41
-
15:33
-
15:00
-
14:54
-
14:32
-
13:42
-
13:40
-
13:24
-
12:57