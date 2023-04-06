Стив Керр рассказал, когда Уиггинс может вернуться на площадку

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что лёгкий форвард Эндрю Уиггинс может принять участие в матчах на поздних стадиях плей-офф.
«Уиггинс не сыграет в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Если мы намерены поучаствовать во всех стадиях плей-офф, то он, определённо, нам потребуется», — приводит слова Керра 95.7 The Game.
Эндрю Уиггинс не принимает участия в играх с 15 февраля 2023 года по личным причинам.
Напомним, возможной причиной отсутствия канадского форварда стал тот факт, что он узнал, что жена родила ему ребёнка не от него.
В нынешнем сезоне Эндрю успел принять участие в 37 играх, где в среднем набирал 17 очков, пять подборов и две передачи. В прошлом сезоне Уиггинс принял участие в первом для себя Матче всех звёзд, а также был одним из главных претендентов на получение статуэтки MVP финала.
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