Центровой «Автодора»: в первой половине матча с ЦСКА мы показали, как должны играть

Центровой «Автодора» Евгений Минченко высказался по поводу поражения от ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ (67:76) и окончания сезона.

«В первую очередь хочется сказать спасибо нашим прекрасным болельщикам за этот сезон, за такую горячую поддержку. Были взлёты и падения, но мы держались вместе, и это самое главное! Спасибо руководству, тренерскому штабу и команде!

Сегодня же в первую половину мы показали, как должны играть. Во второй соперник адаптировался к нашей агрессии и переломил ход встречи. Самое главное, что мы были вместе и не сдавались! Впереди много работы и много новых эмоций! Вперёд, «Автодор»!» — приводит слова Минченко пресс-служба клуба.