Центровой «Автодора»: в первой половине матча с ЦСКА мы показали, как должны играть
Поделиться
Центровой «Автодора» Евгений Минченко высказался по поводу поражения от ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ (67:76) и окончания сезона.
«В первую очередь хочется сказать спасибо нашим прекрасным болельщикам за этот сезон, за такую горячую поддержку. Были взлёты и падения, но мы держались вместе, и это самое главное! Спасибо руководству, тренерскому штабу и команде!
Сегодня же в первую половину мы показали, как должны играть. Во второй соперник адаптировался к нашей агрессии и переломил ход встречи. Самое главное, что мы были вместе и не сдавались! Впереди много работы и много новых эмоций! Вперёд, «Автодор»!» — приводит слова Минченко пресс-служба клуба.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
10:30
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
09:39
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
09:00
-
07:39
-
07:34
-
07:34
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
05:56
-
05:50
-
05:35
-
05:20
-
04:56
-
04:14
-
04:05
-
01:29
-
01:26
-
01:23
-
00:41
- 5 апреля 2023
-
23:44
-
22:54
-
22:43
-
22:16
-
21:59
-
21:40
-
21:04
-
20:57
-
19:59
Партнерский контент