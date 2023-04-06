Дрэймонд Грин объяснил, почему нынешний «Голден Стэйт» станет последней династией в НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о некоторых положениях нового коллективного соглашения Национальной баскетбольной ассоциации с профсоюзом игроков лиги.

«Этот документ положил конец династиям — их больше не будет. Напомню, как вы там жаловались: «Господи, Кевин Дюрант перешёл в «Уорриорз», и бла-бла». Радуйтесь, теперь такого больше не будет. Но лига потеряла важный элемент — построение династий. Заявляю, что мы, «Уорриорз», являемся последней династией в НБА», — сказал Грин на YouTube-канале The Volume.

«Голден Стэйт» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 42 победы при 38 поражениях. Напомним, «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.