Дрэймонд Грин объяснил, почему нынешний «Голден Стэйт» станет последней династией в НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о некоторых положениях нового коллективного соглашения Национальной баскетбольной ассоциации с профсоюзом игроков лиги.
«Этот документ положил конец династиям — их больше не будет. Напомню, как вы там жаловались: «Господи, Кевин Дюрант перешёл в «Уорриорз», и бла-бла». Радуйтесь, теперь такого больше не будет. Но лига потеряла важный элемент — построение династий. Заявляю, что мы, «Уорриорз», являемся последней династией в НБА», — сказал Грин на YouTube-канале The Volume.
«Голден Стэйт» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 42 победы при 38 поражениях. Напомним, «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.
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