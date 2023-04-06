Турнирные расклады в НБА на 6 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

6 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
По итогам игрового дня стали известны победители Восточной и Западной конференции соответственно и команда, которая гарантировала себе участие в плей-ин Востока.
Со стороны Западной конференции прямое участие в плей-офф зарезервировали следующие команды: «Денвер Наггетс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз». На Востоке — «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Право играть как минимум в плей-ин завоевали «Чикаго Буллз» (Восток), «Торонто Рэпторс» (Восток) и «Атланта Хоукс» (Восток — сегодня).
Математические шансы на попадание в плей-офф и плей-ин потеряли «Хьюстон Рокетс» (Запад), «Сан-Антонио Спёрс» (Запад), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Запад), «Детройт Пистонс» (Восток), «Шарлотт Хорнетс» (Восток), «Индиана Пэйсерс» (Восток), «Вашингтон Уизардс» (Восток) и «Орландо Мэджик» (Восток).
Первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 7-10-е места, сыграют в турнире плей-ин, который начнётся в ночь с 11 на 12 апреля.
Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.
Турнир плей-ин:
• первая пара: девятая команда — десятая команда;
• вторая пара: седьмая команда — восьмая команда.
Формат проведения турнира плей-ин: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется под восьмым номером посева в плей-офф. Победитель второй пары выйдет напрямую в плей-офф под седьмым номером посева.
Сетка плей-офф НБА в Восточной конференции
• первая пара: «Милуоки Бакс» — восьмой посев;
• вторая пара: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс»;
• третья пара: «Филадельфия Сиксерс» — шестой посев;
• четвёртая пара: «Бостон Селтикс» — седьмой посев.
Сетка плей-офф НБА в Западной конференции
• первая пара: «Денвер Наггетс» — восьмой посев;
• вторая пара: «Финикс Санз» — пятый посев;
• третья пара: третий посев — шестой посев;
• четвёртая пара: второй посев — седьмой посев.
В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.
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