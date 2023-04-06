Тим Хардуэй-младший не согласился с мнением отца по Ирвингу и Дончичу

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй-младший высказался по поводу слов своего отца о том, что Кайри Ирвинг и Лука Дончич не являются лидерами команды.

«Это мой отец. Я его очень люблю. Он уже столько лет делает своё дело, но я не согласен с этим на 1000%.

Я много раз говорил вам всем о том, сколько лидерских качеств Лука проявляет на протяжении всего моего пребывания здесь, в Далласе. Он демонстрирует это на площадке и вне её. Без него мы бы много чего не смогли.

И Кайри был не кем иным, как лидером с тех пор, как он здесь. Он следит за тем, чтобы все были в порядке на паркете и вне его, пишет всем в нашей группе, чтобы убедиться, что всё в порядке, все держатся вместе, не сдаются. Он показывает своё лидерство», — написал Хардуэй в социальных сетях.