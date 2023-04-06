Тим Хардуэй-младший не согласился с мнением отца по Ирвингу и Дончичу

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй-младший высказался по поводу слов своего отца о том, что Кайри Ирвинг и Лука Дончич не являются лидерами команды.
«Это мой отец. Я его очень люблю. Он уже столько лет делает своё дело, но я не согласен с этим на 1000%.
Я много раз говорил вам всем о том, сколько лидерских качеств Лука проявляет на протяжении всего моего пребывания здесь, в Далласе. Он демонстрирует это на площадке и вне её. Без него мы бы много чего не смогли.
И Кайри был не кем иным, как лидером с тех пор, как он здесь. Он следит за тем, чтобы все были в порядке на паркете и вне его, пишет всем в нашей группе, чтобы убедиться, что всё в порядке, все держатся вместе, не сдаются. Он показывает своё лидерство», — написал Хардуэй в социальных сетях.
- 6 апреля 2023
-
14:57
-
13:56
-
13:51
-
13:43
-
12:38
-
12:08
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:30
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
09:39
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
09:00
-
07:39
-
07:34
-
07:34
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
05:56
-
05:50
-
05:35
-
05:20
-
04:56
-
04:14
-
04:05
-
01:29
-
01:26
-
01:23
-
00:41