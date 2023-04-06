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«Именно так и должно быть». Абдул-Джаббар — о рекорде Леброна Джеймса по очкам

«Именно так и должно быть». Абдул-Джаббар — о рекорде Леброна Джеймса по очкам
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации Карим Абдул-Джаббар высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который в этом сезоне побил его рекорд по набранным очкам в лиге.

«39 лет назад я обошёл Уилта Чемберлена и стал лучшим снайпером в истории, а два месяца назад Леброн Джеймс побил уже мой рекорд. Именно так и должно быть: спортсмены постоянно подталкивают друг друга, тем самым доказывая, что нет предела человеческим достижениям», — написал Абдул-Джаббар в социальных сетях.

Напомним, Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер». На счету Джаббара 38 387 очков. У Джеймса после матча с «Тандер» их стало 38 390.

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