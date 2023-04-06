Джейлен Грин: большую часть побед «Хьюстон» одержал над лучшими командами

Атакующий защитник, один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (124:103).

«Большую часть побед мы одержали над лучшими командами. Именно тогда мы играем в полную силу. Именно в этих матчах мы играем и в защите, и в нападении, на обоих концах площадки, не закрываясь и оставаясь вместе. Это наша надежда на будущее», — приводит слова Джейлена Грина журналист Адам Сполэйн в социальных сетях.

Грин в этом матче набрал 32 очка, совершил шесть подборов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что руководство «Хьюстон Рокетс» в межсезонье рассмотрит кандидатуры Име Удоки, Кенни Аткинсона и Фрэнка Вогеля на должность нового главного тренера команды.