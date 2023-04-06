Владимир Гомельский назвал своего MVP сезона в НБА

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что титула самого ценного игрока сезона (MVP) по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации достоин сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Давайте остановимся на том, что MVP сезона определяют люди, у которых у каждого своё мнение. По мне, так лучший и самый полезный игрок сезона – Йокич», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 68 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 9,8 результативной передачи.

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Ранее тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам также выбрал своего MVP сезона.