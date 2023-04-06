Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал своего MVP сезона в НБА

Владимир Гомельский назвал своего MVP сезона в НБА
Комментарии

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что титула самого ценного игрока сезона (MVP) по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации достоин сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Давайте остановимся на том, что MVP сезона определяют люди, у которых у каждого своё мнение. По мне, так лучший и самый полезный игрок сезона – Йокич», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 68 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 9,8 результативной передачи.

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:

Ранее тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам также выбрал своего MVP сезона.

Материалы по теме
Паскаль Сиакам выбрал MVP сезона НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023