Лучшие моменты третьего матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Парма-Пари» — УНИКС

6 апреля на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми состоялся третий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между «Пармой-Пари» и УНИКСом. Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 73:52. Таким образом, казанский клуб вслед за ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» стал полуфиналистом турнира.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Малик Диме, набравший 19 очков и совершивший 12 подборов. У гостей лучшую результативность продемонстрировали разыгрывающий Ненад Димитриевич и форвард Винс Хантер. В активе обоих по 12 очков.

Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».