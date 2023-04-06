Перасович прокомментировал выход УНИКСа в полуфинал Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» (73:52). Эта победа позволила УНИКСу выйти в полуфинал турнира.

«В Перми всегда тяжело играть с «Пармой-Пари» при такой поддержке трибун. Если рассматривать серию в целом, то я считаю, что мы доминировали во всех трёх матчах, по итогам каждого перевес был в 20 очков в нашу пользу. В данный момент мы лучше как команда. Сегодня мы очень плохо начали игру, а «Парма-Пари», наоборот, очень хорошо и жёстко. В третьей четверти мы вернули контроль, стали лучше защищаться и по итогам добились победы», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».