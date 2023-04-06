Евгений Пашутин: в будущем «Парма» будет бороться за чемпионство в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Сегодня, 6 апреля, команда закончила борьбу в чемпионате, проиграв в четвертьфинальной серии казанскому УНИКСу (0-3 в серии). В полуфинале казанцы сыграют с победителем пары МБА – «Зенит».

«У нас был неровный сезон, особенно в самом начале, по ряду причин. В середине сезона мы выправили эту ситуацию, стали демонстрировать стабильный баскетбол, ребята объединились и стали лучше понимать друг друга. Считаю, что наш выход в плей-офф с седьмого места — достойный результат. Максимум мы могли выйти с шестого места, если бы некоторые упорные матчи сложились по-другому. Первая тройка турнирной таблицы Единой лиги ВТБ очень сильная, и поэтому в любом случае нас ждала игра на высоком уровне с сильнейшими командами.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку по ходу сезона и за сегодняшнюю поддержку. На арене была по-настоящему домашняя атмосфера. Сегодня мы выглядели достойно, контролировали свою игру, играли в умный баскетбол от защиты. Первые 20 минут были очень хорошими. В третьей четверти УНИКС поменял защиту, стал играть со сменами, кучнее, и, к сожалению, мы не смогли наказать эти смены. Спасибо Перми и её болельщикам! Спасибо, что вы верите и болеете. В будущем «Парма-Пари» будет бороться за чемпионство», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.