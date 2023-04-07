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Результаты всех матчей Евролиги 6 апреля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 6 апреля, турнирная таблица
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Сербская «Црвена Звезда» одержала победу над греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Факундо Кампаццо, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 16 баллов набрал Александар Везенков.

В другом матче дня литовский «Жальгирис» оказался сильнее израильского «Маккаби». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 13 очков. В составе «Маккаби» дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Уэйд Болдуин.

В ещё одном матче игрового дня «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 103:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 26 очков. В составе «Анадолу Эфес» 21 очко набрал Уилл Клайберн.

В другом матче игрового дня сербский «Партизан» одержал победу над мадридским «Реалом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:90. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер и Матиас Лессор, набравшие по 16 очков. В составе «Реала» 22 очка набрал Джанан Муса.

В другом матче дня испанская «Валенсия» одержала победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шеннон Эванс, набравший 15 очков. В составе «Виртуса» 21 очко набрал Шеми Оджелей.

В ещё одном матче дня мадридский «Реал» одержал победу над мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 20 очков. В составе «Баварии» 21 очко набрал Андреас Обст.

В заключительном матче игрового дня испанская «Баскония» оказалась сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 120:100. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дариус Томпсон, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 передач. В составе АСВЕЛа 25 очков набрал Джона Мэтьюс.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
06 апреля 2023, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
87 : 79
Олимпиакос
Пирей, Греция
Црвена Звезда: Кампаццо - 20, Холланд - 17, Вильдоса - 12, Петрушев - 12, Митрович - 10, Добрич - 7, Мартин - 4, Кузмич - 3, Илич - 2, Иванович, Лазаревич, Недович
Олимпиакос: Везенков - 16, Уолкап - 15, Слукас - 13, Маккиссик - 10, Папаниколау - 10, Канаан - 6, Фалль - 6, Блэк - 2, Боломбой - 1, Ларенцакис, Лунцис, Питерс
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
06 апреля 2023, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
68 : 67
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Жальгирис: Шмитс - 13, Тейлор - 12, Браздейкис - 9, Буткевичюс - 8, Полонара - 7, Улановас - 6, Лекавичюс - 5, Димша - 3, Хэйс - 3, Бирутис - 2, Гедрайтис, Лукошюнас
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 12, Мартин - 12, Браун - 11, Небо - 11, Коэн - 10, Колсон - 4, Соркин - 4, Хиллиард - 3, Браймо, Ди Бартоломео, Зив, Менко
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
06 апреля 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
103 : 86
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Фенербахче: Хэйс - 26, Дорси - 17, Пьерр - 17, Калатес - 14, Мотли - 11, Гудурич - 10, Джекири - 8, Адетокунбо, Биберович, Махмутоглу, Хазер, Эдвардс
Анадолу Эфес: Клайберн - 21, Мицич - 16, Ларкин - 13, Жижич - 10, Бьёбуа - 8, М'Байе - 8, Брайант - 7, Пляйсс - 3, Арна, Синглтон, Тунджер, Хальталы
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
06 апреля 2023, четверг. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
79 : 68
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Валенсия: Эванс - 15, Александер - 14, Джонс - 10, Радебо - 9, Уэбб III - 7, Прадилья - 6, Риверо - 6, Лопес-Аростеги - 4, Пуэрто - 4, Клавер - 2, Харпер - 2, Херманнссон
Виртус Болонья: Оджелей - 21, Джайте - 10, Манньон - 9, Мики - 9, Лундберг - 8, Шенгелия - 6, Уимс - 5, Бако, Камара, Менало, Хэкетт
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
06 апреля 2023, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
79 : 67
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид: Хезонья - 20, Муса - 11, Ябуселе - 10, Ханга - 9, Тавареш - 7, Родригес - 6, Рэндольф - 6, Корнели - 5, Абальде - 3, Дек - 2, Козёр, Ндиайе, Пуарье, Уильямс-Госс, Фернандес
Бавария: Обст - 21, Читэм - 20, Уэйлер-Бэбб - 8, Гиффей - 6, Ципсер - 6, Бонга - 2, Гиллеспи - 2, Ярамаз - 2, Вимберг, Лучич, Сили, Уинстон, Уолден, Хантер
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
06 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
120 : 100
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Баскония: Томпсон - 23, Гедрайтис - 19, Котсар - 15, Хоммс - 12, Куруц - 10, Маринкович - 10, Костелло - 9, Эноч - 8, Диес - 6, Ховард - 5, Хайдеггер - 3, Райэсте
АСВЕЛ: Мэтьюс - 25, де Коло - 19, Бост - 12, Лайти - 12, Кауди - 11, Пон - 9, Обасоан - 4, Тайус - 4, Фалл - 4
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