Результаты всех матчей Евролиги 6 апреля, турнирная таблица

Сербская «Црвена Звезда» одержала победу над греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Факундо Кампаццо, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 16 баллов набрал Александар Везенков.

В другом матче дня литовский «Жальгирис» оказался сильнее израильского «Маккаби». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 13 очков. В составе «Маккаби» дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Уэйд Болдуин.

В ещё одном матче игрового дня «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 103:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 26 очков. В составе «Анадолу Эфес» 21 очко набрал Уилл Клайберн.

В другом матче игрового дня сербский «Партизан» одержал победу над мадридским «Реалом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:90. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер и Матиас Лессор, набравшие по 16 очков. В составе «Реала» 22 очка набрал Джанан Муса.

В другом матче дня испанская «Валенсия» одержала победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шеннон Эванс, набравший 15 очков. В составе «Виртуса» 21 очко набрал Шеми Оджелей.

В ещё одном матче дня мадридский «Реал» одержал победу над мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 20 очков. В составе «Баварии» 21 очко набрал Андреас Обст.

В заключительном матче игрового дня испанская «Баскония» оказалась сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 120:100. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дариус Томпсон, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 передач. В составе АСВЕЛа 25 очков набрал Джона Мэтьюс.