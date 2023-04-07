«Майами» обыграл «Филадельфию» и сохранил шансы на прямой выход в плей-офф

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:101.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 21 очко, сделавший шесть подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 14 очков, сделал четыре подбора и то же количество передач.

Самым результативным у гостей стал американский баскетболист Джимми Батлер. На его счету 24 очка, три подбора и шесть передач. Также отметим американского защитника Тайлера Хироу, который набрал 24 очка, сделал четыре подбора и пять передач.