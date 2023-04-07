«Майами» обыграл «Филадельфию» и сохранил шансы на прямой выход в плей-офф
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:101.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 21 очко, сделавший шесть подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 14 очков, сделал четыре подбора и то же количество передач.
Самым результативным у гостей стал американский баскетболист Джимми Батлер. На его счету 24 очка, три подбора и шесть передач. Также отметим американского защитника Тайлера Хироу, который набрал 24 очка, сделал четыре подбора и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
101 : 129
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 21, Харден - 14, Милтон - 11, Харрис - 11, Макдэниелс - 10, Коркмаз - 8, Харрелл - 8, Ньянг - 7, Хаус - 4, Мелтон - 3, Рид - 2, Такер - 2, Дедмон, Кинг, Маккланг, Макси, Спрингер
Майами Хит: Батлер - 24, Хироу - 24, Адебайо - 14, Страс - 14, Мартин - 13, Лоури - 11, Лав - 7, Хайсмит - 6, Винсент - 5, Робинсон - 5, Юртсевен - 4, Кэйн - 2, Зеллер, Йович, Оладипо, Робинсон, Хаслем
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