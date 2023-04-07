«Пеликанс» представили свежую информацию о травмированном Зайоне Уильямсоне

Вице-президент «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин поделился некоторыми подробностями относительно состояния тяжёлого форварда команды Зайона Уильямсона, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«После дополнительных обследований мы установили, что Зайон Уильямсон продолжит курс реабилитации. Мы будем следить за его прогрессом, дальнейшая информация будет предоставляться по мере необходимости», — приводит слова Гриффина пресс-служба команды.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.

Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона: