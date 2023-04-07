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Турнирные расклады в НБА на 7 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

7 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей. По итогам игрового дня стало известно, что «Юта Джаз» не сыграет в плей-офф.

Сетка плей-офф НБА в Восточной конференции:

• первая пара: «Милуоки Бакс» — восьмой посев;

• вторая пара: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс»;

• третья пара: «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» (шансы занять это место – 95%)/«Майами Хит» (5%);

• четвёртая пара: «Бостон Селтикс» — седьмой посев.

Турнир плей-ин Востока:

• первая пара: «Торонто Рэпторс» (96%)/«Атланта Хоукс» (4%) — «Чикаго Буллз»;

• вторая пара: «Бруклин Нетс» (5%)/«Майами Хит» (95%) — «Атланта Хоукс» (96%)/«Торонто Рэпторс» (4%).

Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:

• первая пара: «Денвер Наггетс» — восьмой посев;

• вторая пара: «Финикс Санз» — пятый посев;

• третья пара: «Мемфис Гриззлиз» (8%)/«Сакраменто Кингз» (92%) — шестой посев;

• четвёртая пара: «Сакраменто Кингз» (92%)/«Мемфис Гриззлиз» (8%) — седьмой посев.

Турнир плей-ин Запада:

• первая пара: девятая команда — «Оклахома-Сити Тандер» (75%)/«Даллас Маверикс» (25%);

• вторая пара: седьмая команда — восьмая команда.

Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.

В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?