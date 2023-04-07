Турнирные расклады в НБА на 7 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

7 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей. По итогам игрового дня стало известно, что «Юта Джаз» не сыграет в плей-офф.
Сетка плей-офф НБА в Восточной конференции:
• первая пара: «Милуоки Бакс» — восьмой посев;
• вторая пара: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс»;
• третья пара: «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» (шансы занять это место – 95%)/«Майами Хит» (5%);
• четвёртая пара: «Бостон Селтикс» — седьмой посев.
Турнир плей-ин Востока:
• первая пара: «Торонто Рэпторс» (96%)/«Атланта Хоукс» (4%) — «Чикаго Буллз»;
• вторая пара: «Бруклин Нетс» (5%)/«Майами Хит» (95%) — «Атланта Хоукс» (96%)/«Торонто Рэпторс» (4%).
Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:
• первая пара: «Денвер Наггетс» — восьмой посев;
• вторая пара: «Финикс Санз» — пятый посев;
• третья пара: «Мемфис Гриззлиз» (8%)/«Сакраменто Кингз» (92%) — шестой посев;
• четвёртая пара: «Сакраменто Кингз» (92%)/«Мемфис Гриззлиз» (8%) — седьмой посев.
Турнир плей-ин Запада:
• первая пара: девятая команда — «Оклахома-Сити Тандер» (75%)/«Даллас Маверикс» (25%);
• вторая пара: седьмая команда — восьмая команда.
Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.
В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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