Стив Керр ответил на вопрос генменеджера «Голден Стэйт» о причинах успеха клуба

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр в беседе с генеральным менеджером клуба Бобом Майерсом поделился мнением о причинах успешного выступления команды в НБА на протяжении последних девяти сезонов.

«Как получилось, что мы успешно выступаем в течение девяти лет? Всё дело в Стефене Карри. Я думаю, что Стеф держал нас на плаву. Он действительно великий игрок», — сказал Керр в эфире подкаста Lead By Example with Bob Myers.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Игроки «Уорриорз» одержали 42 победы и потерпели 38 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (52 победы – 28 поражений).

Байден встал на колено на фото с игроками «Голден Стэйт»: