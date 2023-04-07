Стали известны даты и время полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила расписание предстоящих матчей 1/2 финала плей-офф турнира. За право выйти в финал поборются ЦСКА и «Локомотив-Кубань», а также УНИКС и победитель пары «Зенит» – МБА (они продолжают выступление в четвертьфинальной серии, сейчас в ней счёт 2-1 в пользу петербуржцев). Полуфинальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд по схеме 2-2-1-1-1.
Матчи начинаются на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного чемпионата.
Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
(1) ЦСКА — (5) «Локомотив-Кубань»
Первый матч — 15 апреля, 19:00 мск, в Москве
Второй матч — 17 апреля, 20:00 мск, в Москве
Третий матч — 20 апреля, 20:00 мск, в Краснодаре
Четвёртый матч — 22 апреля, 14:00 мск, в Краснодаре
Пятый матч — 25 апреля, 20:00 мск, в Москве (*)
Шестой матч — 28 апреля, 20:00 мск, в Краснодаре (*)
Седьмой матч — 1 мая, 14:00 мск, в Москве (*)
(2) УНИКС — (3) «Зенит» / (6) МБА
Первый матч — 16 апреля, 14:00 мск, в Казани
Второй матч — 18 апреля, 20:00 мск, в Казани
Третий матч— 21 апреля, 20:00 мск, в Санкт-Петербурге или Москве
Четвёртый матч — 23 апреля, 14:00 мск, в Санкт-Петербурге или Москве
Пятый матч — 26 апреля, 20:00 мск, в Казани (*)
Шестой матч— 29 апреля, 14:00 мск, в Санкт-Петербурге или Москве (*)
Седьмой матч— 2 мая, 20:00 мск, в Казани (*)
(*) — если понадобится.
- 7 апреля 2023
-
15:00
-
14:48
-
14:24
-
14:13
-
13:47
-
13:01
-
12:21
-
12:00
-
11:10
-
10:56
-
10:22
-
09:42
-
09:28
-
09:17
-
09:00
-
09:00
-
07:57
-
06:52
-
06:30
-
06:18
-
00:51
-
00:49
- 6 апреля 2023
-
23:26
-
23:00
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
21:45
-
21:19
-
21:01
-
20:48
-
20:09
-
19:33
-
19:14
-
18:54