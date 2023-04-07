Стали известны даты и время полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила расписание предстоящих матчей 1/2 финала плей-офф турнира. За право выйти в финал поборются ЦСКА и «Локомотив-Кубань», а также УНИКС и победитель пары «Зенит» – МБА (они продолжают выступление в четвертьфинальной серии, сейчас в ней счёт 2-1 в пользу петербуржцев). Полуфинальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд по схеме 2-2-1-1-1.

Матчи начинаются на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

(1) ЦСКА — (5) «Локомотив-Кубань»

Первый матч — 15 апреля, 19:00 мск, в Москве

Второй матч — 17 апреля, 20:00 мск, в Москве

Третий матч — 20 апреля, 20:00 мск, в Краснодаре

Четвёртый матч — 22 апреля, 14:00 мск, в Краснодаре

Пятый матч — 25 апреля, 20:00 мск, в Москве (*)

Шестой матч — 28 апреля, 20:00 мск, в Краснодаре (*)

Седьмой матч — 1 мая, 14:00 мск, в Москве (*)

(2) УНИКС — (3) «Зенит» / (6) МБА

Первый матч — 16 апреля, 14:00 мск, в Казани

Второй матч — 18 апреля, 20:00 мск, в Казани

Третий матч— 21 апреля, 20:00 мск, в Санкт-Петербурге или Москве

Четвёртый матч — 23 апреля, 14:00 мск, в Санкт-Петербурге или Москве

Пятый матч — 26 апреля, 20:00 мск, в Казани (*)

Шестой матч— 29 апреля, 14:00 мск, в Санкт-Петербурге или Москве (*)

Седьмой матч— 2 мая, 20:00 мск, в Казани (*)

(*) — если понадобится.