Крис Хортон высказался о предстоящей серии «Локомотива-Кубань» с ЦСКА в 1/2 финала ЕЛ ВТБ

Форвард «Локомотива-Кубань» Крис Хортон прокомментировал победу в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом», а также высказался по поводу предстоящих матчей 1/2 финала с московским ЦСКА.

«Какие задачи поставил тренер на третий матч серии с «Пари НН»? Мы вышли с чётко поставленной миссией: не допустить дополнительных матчей в этой серии. Вся команда очень близко к сердцу восприняла тот факт, что мы проиграли Нижнему Новгороду все четыре матча в регулярке. И мы хотели показать, что способны их побеждать.

За счёт чего «Локо» может победить ЦСКА? ЦСКА в этом сезоне мы ни разу не обыгрывали, и для меня это вызов. Я буду максимально настраиваться на каждый матч с ЦСКА. Думаю, что все партнёры по команде тоже. А о слабых местах соперника нам всё расскажут тренеры. Будем готовиться к сложному противостоянию», — приводит слова Хортона пресс-служба «Локомотива-Кубань».