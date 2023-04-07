Кайри Ирвинг пропустит матч «Далласа» с «Чикаго» из-за травмы ноги

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Даллас Маверикс» звёздный американец Кайри Ирвинг пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз», сообщает пресс-служба клуба. Причиной этого является травма правой ноги.

Помимо Ирвинга, предстоящую встречу пропустят Тим Хардуэй-младший, Макси Клебер и Кристиан Вуд. Отметим, что участие разыгрывающего Луки Дончича оценивается как «вероятное».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в рамках крупного обмена незадолго до дедлайна в феврале. Стоит отметить, что после этого «Маверикс» проиграли 15 матчей из 21. В настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин. В последних десяти матчах команда потерпела восемь поражений.