В «Хьюстоне» намерены обновить тренерский штаб в межсезонье

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» намеревается обновить тренерский штаб в предстоящее межсезонье, сообщает Yahoo Sports. По информации источника, клуб собирается произвести замену главного тренера Стивена Сайласа по окончании соглашения специалиста с клубом, которое наступит в конце этого сезона.
Одним из кандидатов на место главного тренера клуба называют Скотта Брукса, в настоящее время работающего ассистентом главного тренера в «Портленде».
Как сообщает источник, во многом это связано с тем, что «Хьюстон» хочет вернуть в состав звёздного защитника Джеймса Хардена, а у Брукса есть большой опыт работы с этим игроком.
«Хьюстон» в нынешнем сезоне не пробился в плей-офф НБА, одержав всего 20 побед в 80 матчах регулярного чемпионата.
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