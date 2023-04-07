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В «Хьюстоне» намерены обновить тренерский штаб в межсезонье

В «Хьюстоне» намерены обновить тренерский штаб в межсезонье
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» намеревается обновить тренерский штаб в предстоящее межсезонье, сообщает Yahoo Sports. По информации источника, клуб собирается произвести замену главного тренера Стивена Сайласа по окончании соглашения специалиста с клубом, которое наступит в конце этого сезона.

Одним из кандидатов на место главного тренера клуба называют Скотта Брукса, в настоящее время работающего ассистентом главного тренера в «Портленде».

Как сообщает источник, во многом это связано с тем, что «Хьюстон» хочет вернуть в состав звёздного защитника Джеймса Хардена, а у Брукса есть большой опыт работы с этим игроком.

«Хьюстон» в нынешнем сезоне не пробился в плей-офф НБА, одержав всего 20 побед в 80 матчах регулярного чемпионата.

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