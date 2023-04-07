Защитник «Зенита» Фрейзер рассказал о настрое на четвёртый матч с МБА

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер поделился ожиданиями от предстоящего четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московской МБА.

«Все еще ничего не решено, мы ведем в серии 2-1. Так что нам надо победить еще раз. Вот такой у меня сейчас настрой. Готовимся психологически к следующему матчу и восстанавливаемся физически. Думаю, что в прошлой игре мы проделали отличную работу, приехали на выездной матч и с первой же четверти задали тон игре. Все были хороши, все отлично сыграли в обороне, в нападении тоже невероятная игра была, мы двигали мяч, делились им. Так что скажу, что сейчас мой настрой — победить еще раз, завершить серию и вернуться в Санкт-Петербург», — приводит слова Трента Фрейзера официальный сайт санкт-петербургского клуба.