«Атланта» не смогла обыграть запасных «Филадельфии», несмотря на 20 ассистов у Янга
Поделиться
В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 136:131.
«Филадельфия» дала возможность отдохнуть стартовым игрокам перед плей-офф. Отличную игру провёл разыгрывающий Шейк Милтон. На его счету сегодня 15 очков, четыре подбора и 16 результативных передач. Джален Макдэниелс оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов. Хорошие игры в нападении также показали Жорж Ньянг (24 очка) и Дануэл Хаус (22 очка со скамейки).
Трей Янг набрал сумасшедшие цифры в нападении: 27 очков и 20 ассистов, но допустил девять потерь. Неплохое выступление продемонстрировал Джон Коллинс: 19 очков и восемь подборов.
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
131 : 136
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 27, Коллинс - 19, Мюррей - 19, Бей - 15, Хантер - 14, Капела - 12, Оконгву - 10, Богданович - 9, Джонсон - 6, Гриффин, Крейчи, Л. Уильямс, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Форрест, Холидей
Филадельфия Сиксерс: Макдэниелс - 24, Ньянг - 24, Хаус - 22, Спрингер - 19, Милтон - 15, Харрелл - 11, Рид - 10, Маккланг - 5, Дедмон - 4, Коркмаз - 2, Кинг, Макси, Мелтон, Такер, Харден, Харрис, Эмбиид
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
06:44
-
06:07
-
05:56
-
05:46
-
05:32
-
05:26
-
00:37
-
00:01
- 7 апреля 2023
-
23:47
-
23:38
-
22:50
-
21:53
-
21:41
-
20:54
-
20:01
-
19:44
-
19:41
-
19:10
-
18:42
-
18:19
-
18:00
-
17:29
-
17:18
-
16:58
-
16:31
-
15:00
-
14:48
-
14:24
-
14:13
-
13:47
-
13:01
-
12:21
-
12:00
-
11:10
-
10:56
Партнерский контент