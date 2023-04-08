«Атланта» не смогла обыграть запасных «Филадельфии», несмотря на 20 ассистов у Янга

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 136:131.

«Филадельфия» дала возможность отдохнуть стартовым игрокам перед плей-офф. Отличную игру провёл разыгрывающий Шейк Милтон. На его счету сегодня 15 очков, четыре подбора и 16 результативных передач. Джален Макдэниелс оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов. Хорошие игры в нападении также показали Жорж Ньянг (24 очка) и Дануэл Хаус (22 очка со скамейки).

Трей Янг набрал сумасшедшие цифры в нападении: 27 очков и 20 ассистов, но допустил девять потерь. Неплохое выступление продемонстрировал Джон Коллинс: 19 очков и восемь подборов.