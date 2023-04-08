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«Атланта» не смогла обыграть запасных «Филадельфии», несмотря на 20 ассистов у Янга

«Атланта» не смогла обыграть запасных «Филадельфии», несмотря на 20 ассистов у Янга
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 136:131.

«Филадельфия» дала возможность отдохнуть стартовым игрокам перед плей-офф. Отличную игру провёл разыгрывающий Шейк Милтон. На его счету сегодня 15 очков, четыре подбора и 16 результативных передач. Джален Макдэниелс оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов. Хорошие игры в нападении также показали Жорж Ньянг (24 очка) и Дануэл Хаус (22 очка со скамейки).

Трей Янг набрал сумасшедшие цифры в нападении: 27 очков и 20 ассистов, но допустил девять потерь. Неплохое выступление продемонстрировал Джон Коллинс: 19 очков и восемь подборов.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
131 : 136
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 27, Коллинс - 19, Мюррей - 19, Бей - 15, Хантер - 14, Капела - 12, Оконгву - 10, Богданович - 9, Джонсон - 6, Гриффин, Крейчи, Л. Уильямс, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Форрест, Холидей
Филадельфия Сиксерс: Макдэниелс - 24, Ньянг - 24, Хаус - 22, Спрингер - 19, Милтон - 15, Харрелл - 11, Рид - 10, Маккланг - 5, Дедмон - 4, Коркмаз - 2, Кинг, Макси, Мелтон, Такер, Харден, Харрис, Эмбиид
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