«Лейкерс» переиграли «Санз» без Пола, Дюранта, Букера и Эйтона

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:107.

Самым результативным игроком встречи стал Д`Анджело Расселл. На его счету 24 очка, 18 из них набрано шестью точными трёхочковыми, выполненными за девять попыток. Центровой Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 14 очков и 21 подбор. Хорошую игру в нападении показал защитник Остин Ривз: 22 очка и пять результативных передач. Четырёхкратный MVP НБА Леброн Джеймс сегодня отметился 16 очками, шестью подборами и шестью передачами.

«Санз» уже обеспечили себе четвёртую строчку в таблице Западной конференции, поэтому этот матч пропускали лидеры команды: Кевин Дюрант, Девин Букер, Крис Пол и Деандре Эйтон.