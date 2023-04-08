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«Лейкерс» переиграли «Санз» без Пола, Дюранта, Букера и Эйтона

«Лейкерс» переиграли «Санз» без Пола, Дюранта, Букера и Эйтона
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:107.

Самым результативным игроком встречи стал Д`Анджело Расселл. На его счету 24 очка, 18 из них набрано шестью точными трёхочковыми, выполненными за девять попыток. Центровой Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 14 очков и 21 подбор. Хорошую игру в нападении показал защитник Остин Ривз: 22 очка и пять результативных передач. Четырёхкратный MVP НБА Леброн Джеймс сегодня отметился 16 очками, шестью подборами и шестью передачами.

«Санз» уже обеспечили себе четвёртую строчку в таблице Западной конференции, поэтому этот матч пропускали лидеры команды: Кевин Дюрант, Девин Букер, Крис Пол и Деандре Эйтон.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 107
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 24, Ривз - 22, Бисли - 21, Джеймс - 16, Дэвис - 14, Хатимура - 11, Браун - 8, Уокер - 3, Бамба - 2, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Шрёдер
Финикс Санз: Крэйг - 18, Ландейл - 17, Окоги - 16, Пэйн - 13, Росс - 10, Ли - 9, Ли - 7, Шамет - 7, Базли - 4, Бийомбо - 4, Уэйнрайт - 2, Букер, Дюрант, Пол, Уоррен, Эйтон
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