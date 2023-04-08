«Лейкерс» переиграли «Санз» без Пола, Дюранта, Букера и Эйтона

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:107.
Самым результативным игроком встречи стал Д`Анджело Расселл. На его счету 24 очка, 18 из них набрано шестью точными трёхочковыми, выполненными за девять попыток. Центровой Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 14 очков и 21 подбор. Хорошую игру в нападении показал защитник Остин Ривз: 22 очка и пять результативных передач. Четырёхкратный MVP НБА Леброн Джеймс сегодня отметился 16 очками, шестью подборами и шестью передачами.
«Санз» уже обеспечили себе четвёртую строчку в таблице Западной конференции, поэтому этот матч пропускали лидеры команды: Кевин Дюрант, Девин Букер, Крис Пол и Деандре Эйтон.
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