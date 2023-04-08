Результаты всех матчей НБА 8 апреля, турнирная таблица

8 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Индиана Пэйсерс» – «Детройт Пистонс» – 115:122
«Шарлотт Хорнетс» – «Хьюстон Рокетс» – 109:112
«Вашингтон Уизардс» – «Майами Хит» – 114:108
«Бостон Селтикс» – «Торонто Рэпторс» – 121:102
«Атланта Хоукс» – «Филадельфия Сиксерс» – 131:136 ОТ
«Бруклин Нетс» – «Орландо Мэджик» – 101:84
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Нью-Йорк Никс» – 113:105
«Милуоки Бакс» – «Мемфис Гриззлиз» – 114:137
«Даллас Маверикс» – «Чикаго Буллз» – 112:115
«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 97:119
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» – 121:107
Сегодня «Даллас Маверикс» лишился шансов на попадание в плей-ин, а также определились все пары плей-офф и плей-ин НБА в Восточной конференции.
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