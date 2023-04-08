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«Зенит» обыграл МБА и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл МБА и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
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В Москве на арене «Баскет Холл» завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:80.

Таким образом, «Зенит» стал последним полуфиналистом Единой лиги ВТБ.

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