«Зенит» обыграл МБА и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
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В Москве на арене «Баскет Холл» завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:80.
Таким образом, «Зенит» стал последним полуфиналистом Единой лиги ВТБ.
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