Определились полуфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ

Сегодня, 8 апреля, прошёл четвёртый матч четвертьфинальный матч серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА, в котором определился последний полуфиналист турнира.

«Зенит» одержал победу со счётом 99:80 и выиграл серию — 3-1.

Ранее в полуфинал вышли также ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Таким образом, в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ сыграют следующие пары:

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»;

УНИКС — «Зенит».

Согласно регламенту, полуфинальные встречи пройдут до четырёх побед по схеме 2-2-1-1-1. Начнутся матчи на площадке той команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате.

Первый матч пары ЦСКА — «Локомотив-Кубань» пройдёт 15 апреля в Москве. Пара УНИКС — «Зенит» откроет противостояние 16 апреля в Казани.