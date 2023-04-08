Определились полуфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 8 апреля, прошёл четвёртый матч четвертьфинальный матч серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА, в котором определился последний полуфиналист турнира.
«Зенит» одержал победу со счётом 99:80 и выиграл серию — 3-1.
Ранее в полуфинал вышли также ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
Таким образом, в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ сыграют следующие пары:
ЦСКА — «Локомотив-Кубань»;
УНИКС — «Зенит».
Согласно регламенту, полуфинальные встречи пройдут до четырёх побед по схеме 2-2-1-1-1. Начнутся матчи на площадке той команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате.
Первый матч пары ЦСКА — «Локомотив-Кубань» пройдёт 15 апреля в Москве. Пара УНИКС — «Зенит» откроет противостояние 16 апреля в Казани.
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