Карасёв прокомментировал вылет МБА из плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». «Зенит» одержал победу в серии со счётом 3-1 и вышел в полуфинал турнира.

«Мы сделали свою работу, нам не в чем себя упрекнуть. Единственная серия, в которой было четыре матча — это наша. Для МБА это огромный успех. У нас отличный проект, в котором прогрессируют молодые российские игроки. Конечно, мастерство «Зенита» выше, но мы дали достойный бой. Навязать чемпиону борьбу — дорогого стоит», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 99:80. «Зенит» является действующим победителем Единой лиги ВТБ.