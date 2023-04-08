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Тренер «Зенита» высказался о выходе клуба в полуфинал Единой лиги ВТБ

Тренер «Зенита» высказался о выходе клуба в полуфинал Единой лиги ВТБ
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Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Иньиго Зорсано прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с московской МБА. «Зенит» одержал победу в серии со счётом 3-1 и вышел в полуфинал турнира.

«Это была очень тяжёлая серия для нас. Я должен поблагодарить МБА — это очень достойный соперник, с которым не было простых матчей, даже если так казалось по счёту. Сегодня первая половина была похожа на первый матч в Петербурге — и нам пришлось постараться, чтобы добиться успеха. После перерыва мы хорошо двигали мяч, создавали моменты, показали большую страсть и желание. Именно за счёт этого и смогли победить», — приводит слова Иньиго Зорсано официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 99:80. «Зенит» является действующим победителем Единой лиги ВТБ.

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