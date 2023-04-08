Томпсон: не вижу команды, которая может обыграть «Голден Стэйт» в серии из семи матчей
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон считает, что у его команды хорошие шансы выиграть второй подряд титул в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Сейчас я не вижу ни одной команды, которая могла бы победить нас в серии из семи матчей, когда мы здоровы. Нам нужно дорожить мячом, не совершать плохих бросков и правильно действовать в защите. Если мы будем придерживаться данных правил, то у нас будет отличная возможность защитить чемпионский титул», — приводит слова Клэя Томпсона ESPN.
«Уорриорз» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, одержав 43 победы и потерпев 38 поражений. В заключительном матче регулярного сезона «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом».
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