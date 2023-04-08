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Стало известно расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Стало известно расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
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Стало известно расписание полуфинальных серий плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира. Напомним, в полуфинал Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 вышли московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит».

Серии 1/2 финала пройдут в формате до четырёх побед.

Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

(1) ЦСКА — (5) «Локомотив-Кубань»
1-я игра — 15 апреля, 19:00 (мск) в Москве
2-я игра — 17 апреля, 20:00 (мск) в Москве
3-я игра — 20 апреля, 20:00 (мск) в Краснодаре
4-я игра — 22 апреля, 14:00 (мск) в Краснодаре
5-я игра — 25 апреля, 20:00 (мск) в Москве (*)
6-я игра — 28 апреля, 20:00 (мск) в Краснодаре (*)
7-я игра — 1 мая, 14:00 (мск) в Москве (*)

(2) УНИКС — (3) «Зенит»
1-я игра — 16 апреля, 14:00 (мск) в Казани
2-я игра — 18 апреля, 20:00 (мск) в Казани
3-я игра — 21 апреля, 20:00 (мск) в Санкт-Петербурге
4-я игра —23 апреля, 14:00 (мск) в Санкт-Петербурге
5-я игра — 26 апреля, 20:00 (мск) в Казани (*)
6-я игра — 29 апреля, 14:00 (мск) в Санкт-Петербурге (*)
7-я игра — 2 мая, 20:00 (мск) в Казани (*)

* — если потребуется

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