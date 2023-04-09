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Никола Йокич заработал фол спустя секунду после стартового вбрасывания

Никола Йокич заработал фол спустя секунду после стартового вбрасывания
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:114.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 22:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Агбаджи - 28, Саманич - 23, Данн - 19, Фонтеккио - 15, Поттер - 10, Азубуике - 8, Тоскано-Андерсон - 7, Джонс - 6, Джузэнг - 2, Гэй, Кесслер, Кларксон, Маркканен, Олиник, Секстон, Хортон-Такер
Денвер Наггетс: Колдуэлл-Поуп - 21, Маррей - 20, Гордон - 15, Портер - 15, Браун - 14, Джексон - 7, Йокич - 6, Уотсон - 6, Смит - 4, Грин - 3, Чанчар - 2, Ннаджи - 1, Брайант, Браун, Гиллеспи, Джордан, Уайт

Звёздный сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич заработал фол на первой секунде матча во время стартового вбрасывания против нигерийского центрового «Джаз» Удоки Азубуике.

Йокич закончил матч с шестью очками, 10-ю подборами и 10-ю передачами.

В нынешнем сезоне Йокич проводит очередной сезон, претендующий на награду MVP, которых он имеет уже две. В среднем он набирает 24,8 очков, 11,9 подборов и 9,8 результативных передач.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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