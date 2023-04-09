Никола Йокич заработал фол спустя секунду после стартового вбрасывания

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:114.

Звёздный сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич заработал фол на первой секунде матча во время стартового вбрасывания против нигерийского центрового «Джаз» Удоки Азубуике.

Йокич закончил матч с шестью очками, 10-ю подборами и 10-ю передачами.

В нынешнем сезоне Йокич проводит очередной сезон, претендующий на награду MVP, которых он имеет уже две. В среднем он набирает 24,8 очков, 11,9 подборов и 9,8 результативных передач.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.