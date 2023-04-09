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Тре Джонс — пятый игрок в истории «Спёрс», сделавший больше одного трипл-дабла за сезон

Тре Джонс — пятый игрок в истории «Спёрс», сделавший больше одного трипл-дабла за сезон
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Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тре Джонс стал пятым игроком в истории клуба, сделавшим больше одного трипл-дабла за сезон. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Джордан Ховенстайн.

В сегодняшнем матче с «Сакраменто Кингз», проходившем на стадионе «Голден Уан-центр», разыгрывающий гостей Тре Джонс оформил второй трипл-дабл в сезоне. Он набрал 17 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 передач.

Помимо него, среди игроков «Сан-Антонио Спёрс» это удавалось только Дэвиду Робинсону, Джонни Муру, Элвину Робертсону и Деджонте Мюррею.

«Сан-Антонио Спёрс» занимает последнее, 15-е место в Западной конференции НБА с процентом побед 0,259. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф. Сегодня в 22:30 мск «Спёрс» проведут заключительный матч в регулярном чемпионате с «Даллас Маверикс».

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