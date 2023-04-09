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Лаури Маркканен высказался о предстоящей военной службе в Финляндии

Лаури Маркканен высказался о предстоящей военной службе в Финляндии
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Звёздный форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен рассказал про своё обязательство отслужить в финской армии.
Поскольку взрослые мужчины в Финляндии обязаны отслужить до 30 лет, то из-за непопадания «Юты» в плей-офф ему придётся выполнить своё обязательство этим летом.

«Да, это то, что мы должны сделать до 30 лет, поэтому я решил, что если мы не собираемся играть в постсезоне в этом году, то самое время сделать это сейчас, а не откладывать на потом. Чтобы сделать это в наиболее подходящий момент. Поэтому я решил отслужить этим летом, посмотрим, как все пройдёт. Очевидно, я никогда не был там», — приводит слова Маркканена The Salt Lake Tribune.

В текущем сезоне «Юта Джаз» занимает 12-е место в Западной конференции НБА с процентом побед 0,457. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

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