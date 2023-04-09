Бронни Джеймс оценил своё выступление в матче Nike Hoop Summit 2023
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Бронни Джеймс, сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, высказался по поводу своего выступления в матче Nike Hoop Summit 2023, в котором встречались сборная США и сборная Мира (90:84).
Джеймс набрал 11 очков, сделал четыре подбора, один перехват и один блок-шот.
«Отличный опыт, баскетбол высокого класса, подготовка к следующему уровню. Всегда благодарен за этот опыт и за то, что был частью этого с группой замечательных парней», — сказал Джеймс после матча.
Ожидается, что Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. По мнению экспертов, сына звёздного баскетболиста выберут в середине первого раунда. На данный момент Бронни является игроком калифорнийской школы Сьерра-Каньон.
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