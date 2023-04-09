Бронни Джеймс рассказал о наставлениях своего отца во время Nike Hoop Summit 2023

Бронни Джеймс, сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, рассказал, какой совет ему дал отец во время матча Nike Hoop Summit 2023, в котором встречались сборная США и сборная мира (90:84).

Джеймс набрал 11 очков, сделал четыре подбора, один перехват и один блок-шот.

«В основном он просто говорил, чтобы я продолжал играть в свою игру, потому что он знает, на что я способен. Он просто хочет видеть это от меня.

Я всегда стараюсь оставаться уверенным в себе, даже если промахиваюсь в начале игры, как это было со мной в этом матче. Просто стараюсь держать себя в руках и продолжать играть в свою игру. Знаю, что за неудачей следует успех», — сказал Джеймс после матча.

Ожидается, что Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. По мнению экспертов, сына звёздного баскетболиста выберут в середине первого раунда. На данный момент Бронни является игроком калифорнийской школы Сьерра-Каньон.