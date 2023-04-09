Дуэйн Уэйд отреагировал на успешный аллей-уп с участием Юдониса Хаслема
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимает «Орландо Мэджик». На момент публикации новости счёт 50:48 в пользу хозяев.
Член Зала славы, совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд эмоционально отреагировал на реализованный аллей-уп многолетним ветераном «Майами» Юдонисом Хаслемом во время матча.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Для Хаслема это последний матч в рамках регулярных чемпионатов НБА, и он набрал за четверть 13 очков, что является лучшим показателем в карьере бигмена.
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