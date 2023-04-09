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46 очков Кэмерона Томаса не спасли «Бруклин» от поражения «Филадельфии»

46 очков Кэмерона Томаса не спасли «Бруклин» от поражения «Филадельфии»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 134:105.

Самым результативным игроком матча оказался защитник «Нетс» Кэмерон Томас. В его активе 46 очков, два подбора и одна передача. Американский баскетболист Рэйкуан Грей, проводивший свой первый матч за «Бруклин», также показал хорошую игру: 16 очков, девять подборов и семь ассистов.

У победителей встречи лучшим на площадке оказались сразу трое баскетболистов набрали по 20 очков: Луис Кинг, Шейк Милтон и Мэк Маккланг. Кинг также сделал четыре подбора и две передачи. Милтон записал в свой актив три подбора и восемь ассистов. Маккланг набрал по девять подборов и передач.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 134
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Томас - 46, Gray - 16, Дюк - 15, Миллз - 12, Ватанабэ - 9, Шарп - 5, Смит - 2, Бриджес, Джонсон, Динвидди, Карри, Клэкстон, О'Нил, Самнер, Симмонс, Финни-Смит, Харрис
Филадельфия Сиксерс: Кинг - 20, Маккланг - 20, Милтон - 20, Рид - 17, Харрелл - 15, Дедмон - 14, Коркмаз - 11, Хаус - 9, Макдэниелс - 8, Макси, Мелтон, Ньянг, Спрингер, Такер, Харден, Харрис, Эмбиид
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