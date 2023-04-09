46 очков Кэмерона Томаса не спасли «Бруклин» от поражения «Филадельфии»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 134:105.
Самым результативным игроком матча оказался защитник «Нетс» Кэмерон Томас. В его активе 46 очков, два подбора и одна передача. Американский баскетболист Рэйкуан Грей, проводивший свой первый матч за «Бруклин», также показал хорошую игру: 16 очков, девять подборов и семь ассистов.
У победителей встречи лучшим на площадке оказались сразу трое баскетболистов набрали по 20 очков: Луис Кинг, Шейк Милтон и Мэк Маккланг. Кинг также сделал четыре подбора и две передачи. Милтон записал в свой актив три подбора и восемь ассистов. Маккланг набрал по девять подборов и передач.
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