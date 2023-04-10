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42 очка Ингрэма не спасли «Пеликанс» от поражения в матче с «Миннесотой»

42 очка Ингрэма не спасли «Пеликанс» от поражения в матче с «Миннесотой»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 113:108.

Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который записал в свой актив 30 очков. Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Пеликанс» отличился Брэндон Ингрэм, который оформил дабл-дабл, набрав 42 очка и сделав 12 подборов. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 18 подборов.

Таким образом, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 124 очка. «Пеликанс», в свою очередь, финишировали на девятом месте, также набрав 124 очка.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 30, Эдвардс - 26, Принс - 18, Конли - 17, Андерсон - 8, Маклафлин - 5, Александер-Уолкер - 3, Гобер - 2, Мур Мл. - 2, Найт - 2, Гарза, Майнотт, Макдэниелс, Ноуэлл, Райан, Риверс, Рид
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 42, Макколлум - 23, Мёрфи - 20, Валанчюнас - 11, Джонс - 4, Маршалл - 4, Нэнс - 2, Ричардсон - 2, Альварадо, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
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