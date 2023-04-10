42 очка Ингрэма не спасли «Пеликанс» от поражения в матче с «Миннесотой»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 113:108.
Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который записал в свой актив 30 очков. Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.
Лучшей результативностью в составе «Пеликанс» отличился Брэндон Ингрэм, который оформил дабл-дабл, набрав 42 очка и сделав 12 подборов. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 18 подборов.
Таким образом, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 124 очка. «Пеликанс», в свою очередь, финишировали на девятом месте, также набрав 124 очка.
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