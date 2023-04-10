Результаты всех матчей НБА 9 апреля, турнирная таблица

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10 апреля завершился очередной игровой день регулярного сезона НБА. Было сыграно 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Майами Хит» – «Орландо Мэджик» – 123:110

«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» – 120:114

«Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс» – 136:141

«Кливленд Кавальерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 95:106

«Бруклин Нетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 105:134

«Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» – 103:81

«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» – 121:105

«Вашингтон Уизардс» – «Хьюстон Рокетс» – 109:114

«Оклахома-Сити Тандер» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:100

«Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 113:108

«Денвер Наггетс» – «Сакраменто Кингз» – 109:95

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 114:119

«Даллас Маверикс» - «Сан-Антонио Спёрс» — 117:138

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 101:157

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 128:117