Результаты всех матчей НБА 9 апреля, турнирная таблица

10 апреля завершился очередной игровой день регулярного сезона НБА. Было сыграно 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Майами Хит» – «Орландо Мэджик» – 123:110
«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» – 120:114
«Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс» – 136:141
«Кливленд Кавальерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 95:106
«Бруклин Нетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 105:134
«Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» – 103:81
«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» – 121:105
«Вашингтон Уизардс» – «Хьюстон Рокетс» – 109:114
«Оклахома-Сити Тандер» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:100
«Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 113:108
«Денвер Наггетс» – «Сакраменто Кингз» – 109:95
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 114:119
«Даллас Маверикс» - «Сан-Антонио Спёрс» — 117:138
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 101:157
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 128:117
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