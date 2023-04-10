Стивен Сайлас отреагировал на свой уход с поста главного тренера «Хьюстона»

Американский специалист Стивен Сайлас прокомментировал свой уход с поста главного тренера клуба «Хьюстон Рокетс». Недавний матч с «Вашингтон Уиззардс» (114:109) стал для него последним на этой должности.

«Я горд. На протяжении всей жизни я хотел стать главным тренером. Я хотел быть таким же, как мой отец. Было много разговоров о моей работе в течение долгого времени, но парни просто продолжали играть и работать, не думая об этом. Они старались изо всех сил ради своего тренера. И я испытываю гордость, осознавая это. Пройти через сезон с 22 победами, потерять отца, но всё равно каждый день ходить на работу с улыбкой на лице… Я уже так давно этим занимаюсь. Конечно, получилось не совсем так, как я хотел, но я выхожу за дверь с гордо поднятой головой», – приводит слова Сайласа журналист Марк Берман у себя в социальных сетях.