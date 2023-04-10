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«Даллас» в матче с «Сан-Антонио» установил клубный антирекорд

«Даллас» в матче с «Сан-Антонио» установил клубный антирекорд
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Отставание в счёте «Даллас» Маверикс» от «Сан-Антонио Спёрс» (14:42 после первой четверти), которое было зафиксировано в недавнем матче регулярного чемпионата НБА, является самым крупным отставанием для «Далласа» в истории команды в первых четвертях. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Марк Штейн.

Напомним, встреча между «Маверикс» и «Спёрс» завершилась со счётом 117:138 в пользу «Сан-Антонио». Обе команды не сыграют в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона.

Лука Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

Ранее сообщалось, что НБА проведёт расследование решения «Маверикс» вывести из состава нескольких ключевых игроков в матче с «Чикаго Буллз» (112:115).

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