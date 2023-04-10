Лука Дончич прояснил ситуацию с якобы запрошенным обменом из «Далласа» в 2024 году
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич заявил, что не просил команду об обмене. Ранее сообщалось, что Лука может рассмотреть возможность обмена в межсезонье следующего года, так как испытывает разочарование тем, как сложился нынешний сезон. Команда не сыграет в плей-офф.
«Я видел эту новость. Не знаю кто, но кто-то сказал, будто я собираюсь просить об обмене. Это забавно, потому что это неправда. Я не просил об этом», — сказал Дончич на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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