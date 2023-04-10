Джо Маззулла неординарно ответил на вопрос журналиста о том, чему научился в «Бостоне»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла в шутливой манере ответил на вопрос журналиста о своём пребывании в клубе.

«Чему я научился в «Бостоне»? Брать тайм-ауты», — приводит слова Маззуллы у себя в социальных сетях обозреватель Джей Кинг.

Маззулла официально стал главным тренером «Бостона» в феврале этого года. Ранее в клубе он работал ассистентом главного тренера.

В сентябре прошлого года Име Удока, занимавший пост наставника «Бостона», был отстранён клубом на сезон после скандала из-за интимных отношений с одной из работниц клуба. Несмотря на обоюдное согласие, был нарушен кодекс команды, так как женщина из персонала формально является подчинённой главного тренера, который занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба.

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