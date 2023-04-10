Леброн Джеймс: я полюбил своих товарищей по команде ещё больше, пока был травмирован

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё возвращение после травмы и поделился мнением о партнёрах по команде.
«Я люблю своих товарищей по команде, и я полюбил их ещё больше в то время, пока был недоступен из-за травмы», — приводит слова звезды «Лейкерс» Lakers Daily.
Напомним, в последнем матче сезона с «Ютой Джаз» (128:117) самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 36 очков, шесть подборов и столько же результативных передач.
Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 39 поражениях. Стоит отметить, что «Лейкерс» стали первой командой с сезона-2004/2005, которая начала сезон с показателем 2-10 и при этом закончила регулярный чемпионат с положительной разницей побед и поражений.
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