Пол Джордж пропустит серию с «Финиксом»
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Звёздный игрок команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж, проходящий в данный момент курс восстановления после травмы, скорее всего, пропустит первую серию плей-офф с «Финиксом». Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания.
«Клипперс» подходят к серии с «Финиксом» с мыслью, что будут играть без Пола Джорджа. Им нужно будет выиграть в серии, чтобы тот смог вернуться в строй во время плей-офф», — сказал Чарания во время эфира одного из шоу.
Напомним, Джордж получил травму ноги в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (100:101), состоявшемся 22 марта.
В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» занял пятое место в Западной конференции с процентом побед 0,537 и соотношением побед и поражений 44-38.
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