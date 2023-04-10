Остин Ривз рассказал о своём будущем в «Лейкерс»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился ожиданиями о своём будущем в команде из Калифорнии. Ривз высказал желание провести всю оставшуюся часть карьеры в стане «Лейкерс».

«Я хочу быть в «Лейкерс», так что надеюсь, мы сможем это сделать. Надеюсь, что я останусь там на всю свою карьеру», — приводит слова Ривза журналист Шэмс Чарания.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» завершил регулярный сезон НБА на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 39 поражениях. Стоит отметить, что «Лейкерс» стали первой командой с сезона-2004/2005, которая начала сезон с показателем 2-10 и при этом закончила регулярный чемпионат с положительной разницей побед и поражений.

Ранее Ривз высказался по поводу своего перформанса в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (111:105).