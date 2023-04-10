Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер не сыграет с «Лейкерс» в плей-ин после потасовки с одноклубником Кайлом Андерсоном в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108). Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Напомним, во время одного из тайм-аутов игроки «Миннесоты» Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили. После чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону. Торин Принс оттолкнул Гобера, команда развела конфликтующих в разные стороны.
Уже по ходу игры от журналиста Марка Стейна появилась информация, что Гобер отстранён до конца матча.
После игры появилась информация, что Гобер жаловался на дискормфорт в спине. Именно об этом он говорил товарищу по команде Кайлу Андерсону, когда вступил с ним в конфликт во время матча с «Пеликанс».
- 10 апреля 2023
-
21:06
-
20:26
-
19:52
-
19:41
-
18:33
-
17:33
-
16:52
-
16:34
-
16:14
-
15:42
-
15:15
-
14:36
-
14:17
-
14:08
-
13:30
-
12:47
-
12:30
-
11:52
-
11:34
-
10:52
-
10:38
-
09:55
-
09:36
-
09:22
-
09:11
-
07:26
-
06:53
-
02:11
-
02:07
-
01:34
-
01:18
-
00:53
-
00:22
-
00:08
- 9 апреля 2023
-
23:36