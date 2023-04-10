Руди Гобер не сыграет с «Лейкерс» в плей-ин после потасовки с одноклубником

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер не сыграет с «Лейкерс» в плей-ин после потасовки с одноклубником Кайлом Андерсоном в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108). Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, во время одного из тайм-аутов игроки «Миннесоты» Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили. После чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону. Торин Принс оттолкнул Гобера, команда развела конфликтующих в разные стороны.

Уже по ходу игры от журналиста Марка Стейна появилась информация, что Гобер отстранён до конца матча.

После игры появилась информация, что Гобер жаловался на дискормфорт в спине. Именно об этом он говорил товарищу по команде Кайлу Андерсону, когда вступил с ним в конфликт во время матча с «Пеликанс».

Материалы по теме Видео Руди Гобер нанёс удар Кайлу Андерсону во время тайм-аута