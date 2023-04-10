Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон сохранит свой пост по итогам сезона

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон останется на своём посту, несмотря на провальный сезон для клуба. Об этом сообщает журналист Марк Стейн.

«Раз мы не попали в плей-офф, наши действия должны быть оценены с других точек зрения. Моему боссу необходимо ещё раз посмотреть на принятые мной решения», – приводит слова Харрисона Стейн.

«Даллас Маверикс» завершил регулярный чемпионат НБА на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 38 победами и 44 поражениями с процентом побед 0,463.

Напомним, начиная с сезона появления «Маверикс» в НБА в 1980 году, в Техасе было три команды НБА. За все 43 сезона, прошедших с того момента, текущий является первым, когда ни одна из трёх команд не смогла пройти в плей-офф.