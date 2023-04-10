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Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон сохранит свой пост по итогам сезона

Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон сохранит свой пост по итогам сезона
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Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон останется на своём посту, несмотря на провальный сезон для клуба. Об этом сообщает журналист Марк Стейн.

«Раз мы не попали в плей-офф, наши действия должны быть оценены с других точек зрения. Моему боссу необходимо ещё раз посмотреть на принятые мной решения», – приводит слова Харрисона Стейн.

«Даллас Маверикс» завершил регулярный чемпионат НБА на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 38 победами и 44 поражениями с процентом побед 0,463.

Напомним, начиная с сезона появления «Маверикс» в НБА в 1980 году, в Техасе было три команды НБА. За все 43 сезона, прошедших с того момента, текущий является первым, когда ни одна из трёх команд не смогла пройти в плей-офф.

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